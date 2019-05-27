Жена Малкина показала командный ужин сборной России после чемпионата мира

Супруга нападающего сборной России Евгения Малкина Анна Кастерова опубликовала в Инстаграме видео с командного ужина национальной команды после победы в матче за третье место на чемпионате мира-2019 над Чехией (3:2 Б).

Сперва Малкин со своей женой танцевали под отечественные хиты, в частности песню Ирины Аллегровой. Кастерова добавила подпись на видео: "Мы тоже люди".

Затем форвард "Питтсбурга" вместе с Александром Овечкиным обратились с речью в адрес болельщиков. Спортсмены поблагодарили фанатов за поддержку на ЧМ-2019.

Жена Овечкина показала командный ужин сборной России после чемпионата мира

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