Юкка Ялонен: "Анттила, конечно, не снайпер. Но предельно работящий"

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен поделился впечатлениями от победы в финале чемпионата мира в Словакии над Канадой (3:1).

- Наша победа показывает, каким большим характером наша команда обладает. И что она готова положить на алтарь победы.

Канада была сильнейшим соперником из всех, с кем мы играли. К счастью для нас, Ланкинен опять сыграл здорово. Точно так же, как против России.

Обычно финны всегда играют друг за друга. Может, в сборной не всегда получается. Но тут получилось.

Анттила сыграл отлично в группе, пусть и не набирал очков. Моментов у него было много. Просто не забивал. Но их тройка играла здорово. Они создавали больше, чем оппоненты. Конечно, я рад за него. Его игра меня впечатлила. Он, конечно, не снайпер, не так уж талантлив, но предельно работящий.

В Европе хоккей играется на больших площадках. Но в Финляндии у нас много 28-метровых. Да, энхаэловцы играют всю жизнь на маленьких. Но они должны были уже привыкнуть. Времени было достаточно. 10-й матч для них на турнире. Поэтому я не думаю, что это было нашим преимуществом.

Со старта сборов у меня в распоряжении было только 11 человек, далеко не 25. Кто-то присоединился раньше, кто-то позже. Во всех европейских сборных примерно такая же картина. Только у США с Канадой другой расклад. (Игорь Еронко)

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