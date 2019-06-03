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03:31 | Хоккей — Чемпионат мира

Вячеслав Быков: "Мы приучили людей к большим победам и невозможности поражений"

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Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков - о выступлении команды на чемпионате мира. Россияне заняли третье место, а чемпионский титул завоевала сборная Финляндии. В полуфинале финны обыграли российскую команду (1:0).

- В Финляндии люди понимают, что спорт может в какой-то момент принести огорчение. А в России мы не можем с этим согласиться и смириться, - цитируют Быкова "Известия". - Это против нашей натуры. Мы приучили людей к большим победам и невозможности поражений.

В финале сборная Финляндии обыграла команду Канады (3:1).

Дополнительная информация

https://iz.ru/884628/aleksei-fomin/my-ne-razuchilis-pobezhdat

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