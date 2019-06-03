Вячеслав Быков: "Финны до такой степени изучили нас, что тактически сыграли безупречно"

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков - о поражении команды в матче со сборной Финляндии (0:1) в полуфинале чемпионата мира. Финны выиграли турнир, а россияне заняли третье место.

— Есть те небольшие нации, хотя финнов и нельзя причислить к малым, которые стараются учиться и изучать соперника. Я думаю, что на прошедшем чемпионате мира был тот момент, когда финны, их сборная и их штаб до такой степени изучили нас, что тактически сыграли безупречно. Как по нотам. Возможно, им помогло то, что многие ребята играли или играют в КХЛ. Были в сборной представители "Йокерита", в котором еще недавно работал главный тренер финнов Юкка Ялонен. Все-таки КХЛ им помогает — часть финских игроков играет против наших лучших хоккеистов и знает их стиль от и до, - цитируют Быкова "Известия". — Чтобы избежать неудач, нам нужно анализировать свои и чужие игровые качества. Разбираться, за счет чего другим топовым сборным удается побеждать. Посмотрите, например, на Канаду, которая каждый год привозит на чемпионы мира разные сборные, но чаще всего оказывается в призерах. Потому что у них есть потенциал и огромная масса спортсменов, которые конкурируют за место в составе. Выбор у тренеров такой, что голова болит о том, кого оставить за бортом сборной. В Финляндии население всего 5 миллионов человек, а в Швейцарии — 8 миллионов. Но они способны собрать составы, которые бьются на равных со звездами.