Воробьев не ответил на вопрос о своем будущем

Главный тренер сборной России Илья Воробьев ответил на вопрос о своем будущем в национальной команде.
Ранее появилась информация о том, что президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что Воробьев останется на своем посту.
– Я спросил вас вчера, в чем ваша главная ошибка. Вы обещали подумать. Подумали?
– Буду думать в ближайший месяц.
– До сборов СКА?
– У меня сейчас месяц отпуска.
– Вы железно остаетесь?
– Это не ко мне вопрос.
– Но вы общались с руководством?
– Сейчас? Сразу после матча?
– А вы сами хотите остаться?
– Следующий вопрос. (Игорь Еронко)
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Третьяк сообщил, что Воробьев продолжит работу в сборной России