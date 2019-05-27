Владислав Третьяк: "После финнов в раздевалке не было ни одного безразличного"

Президент ФХР Владислав Третьяк подвел итоги выступления сборной России на чемпионате мира. Россияне заняли на турнире в Словакии третье место.

– Вы видели, как достаются медали, – заявил Третьяк. – Как Овечкин под шайбу ложился, но силенок немножечко не хватило. По мастерству у нас команда номер один. Претензий никому не могу предъявить. Видел, как все переживали и старались. За турнир я четверку могу поставили. Спасибо болельщикам, что поддержали нас. Когда вручали медали, весь зал кричал: "Россия, Россия!" Людей не обманешь. Один Василевский что делал

– Насколько подавлены ребята?

– Кончено, они ехали за золотом, как и мы раньше в Советском Союзе серебро и бронза были неуспехом. Времена меняются, и на каждую команду надо настраиваться и выходить с полной отдачей, еще удача должна быть. Знаю, что нас критикуют, но ребята достойно выступили. Когда финнам проиграли, я зашел в раздевалку, они очень сильно переживали. Не было ни одного безразличного человека. Они знали, что с чехами будет тяжело, но вышли и победили. Как победили – не важно.

– Не обидно, что проиграли турнир из-за одного гола?

– Он все и решил. Мы в свое время играли в два круга. Если команда выступает достойно в течение всего турнира, то она чемпион. Сейчас получается, что после одного поражения ты едешь домой. Кому-то это нравится из-за элемента случайности. Надо знать, как кому противостоять. Наша команда старалась в каждом матче.

– Может изменить схему турнира? Рене Фазель выступает за 12 команд.

– Можно, только кто поддержит? Действительно на этом турнире были слабые участники – Италия, Австрия, хотя борьба за последнее место была напряженная.

– Сколько участников на ЧМ – оптимально?

– Как президент ФХР, я бы сократил. Как член совета ИИХФ, хочется, чтобы больше команд играли. (Евгений Белоусов)​

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