В МИД России отреагировали на перенос ЧМ-2021 из Белоруссии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась мнением о переносе ЧМ-2021 по хоккею из Белоруссии.

«То, что творится вокруг Белоруссии, политизировано донельзя на всех направлениях. Полгода практически идут эти события. Находите ваши синонимы — предвзятое, неспортивное решение. По-моему, никто и не скрывал, кстати говоря, мотивацию принятия этого решения. Если каждый день на всех международных площадках наши западные партнеры призывали к любому виду давления на Минск, вот вам и ответ об их истинной мотивации. Это тот самый пример даже не политизации, а использования санкционных и политических инструментов, который в принципе недопустим.



Мы прошли несколько подобных заходов перед домашним чемпионатом мира по футболу. Вспомните о том, какая драматичная подготовка к турниру у нас была. Вместо того, чтобы дать нашей стране возможность спокойно готовиться... Каждую неделю были заявления то одного, то другого политического деятеля о том, что Россию нужно лишить права проведения турнира», — приводит «Матч ТВ» слова Захаровой.

В понедельник, 18 января Международная федерация хоккея на официальном сайте объявила, что Минск лишен права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года.

ЧМ-2021 должны были принять Белоруссия и Латвия — в Минске и Риге. Теперь ИИХФ решит, будет ли у Латвии соорганизатор или все игры состоятся в одной стране (второй вариант более вероятен).

Решение о переносе турнира из Минска было принято из-за вопросов безопасности, находящихся вне контроля ИИХФ, отмечается в релизе организации.