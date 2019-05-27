Твиттер, опубликовавший скандальное видео с Кузнецовым, удалил запись

Твиттер, опубликовавший скандальное видео с нападающим сборной России и "Вашингтона" Евгением Кузнецовым, удалил запись через полчаса после публикации слов игрока.

Напомним, что в ролике хоккеист находится в номере гостиницы и разговаривает по телефону. Перед Кузнецовым на столе можно заметить порошок белого цвета. На кровати около хоккеиста лежит спящая девушка. Время и место съемки неизвестно.

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