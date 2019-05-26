Третьяк сообщил, что Воробьев продолжит работу в сборной России

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что главный тренер сборной России Илья Воробьев останется на своем посту.

– У всех есть ошибки, вся хоккейная семья должна разобраться, в чем недоработали, – приводит "РИА Новости" слова Третьяка. – Сделать выводы, что упустили, чтобы в следующем году выиграть чемпионство. Илья Воробьев продолжит работу в сборной России, у него контракт.Сегодня ребята проявили себя и выиграли у чехов, в раздевалке все обмениваются автографами. Конечно, хотели стать чемпионами, но третье место тоже достойный результат.

Благодарю болельщиков за поддержку, мы ее чувствовали на протяжении всего турнира. Уровень хоккея сегодня такой, что никто не может знать, кто как сыграет. Все думали, что шведы будут в финале, что мы выиграем чемпионат, но турнир очень непредсказуем.

Сборная России в матче за 3-е место на чемпионате мира-2019 по буллитам победила Чехию (3:2 Б). Решающий бросок на счету Ильи Ковальчука.

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