Третьяк предложил IIHF провести ЧМ-2021 в России

Президент IIHF Рене Фазель в интервью ТАСС признался, что получил предложение от президента ФХР Владислава Третьяка провести чемпионат мира-2021 в России.

«Как я уже говорил, нашей целью является провести чемпионат мира в Минске и Риге, ничего не менять. Да, Латвия сказала, что готова провести чемпионат мира с участием 16 команд, Белоруссия говорит, что тоже готова сама провести чемпионат мира с 16 командами. Также Третьяк предложил провести турнир в Санкт-Петербурге», — заявил Фазель.

Однако президент IIHF отметил, что на данный момент не принято никакого решения, пока он не обсудит все детали с участниками процесса.

Чемпионат мира-2021 должен пройти в Латвии и Белоруссии с 21 мая по 6 июня, однако находится под угрозой срыва из-за оппозиционных протестов в Минске.