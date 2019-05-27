Сборная России вернулась в Москву без Ковальчука, Кузнецова и Орлова

Сборная России по хоккею вернулась из Словакии в Москву с чемпионата мира-2019. Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что в составе команды отсутствуют три хоккеиста – это форвард "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук, нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов и защитник "Кэпиталз" Дмитрий Орлов.

– Кто не прилетел в Москву из сборной? – вопрос Третьяку.

– Ковальчук, Кузнецов и Орлов. Остальные все здесь. (Евгений Белоусов)

Сборная России заняла третье место на ЧМ-2019. После семи побед в группе команда обыграла в четвертьфинале США (4:3), уступила Финляндии в полуфинале (0:1) и взяла верх над Чехией во встрече за бронзу (3:2 Б).

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