Сборная России сыграет в группе ЧМ-2020 с Финляндией и США

Стали известны составы групп на чемпионат мира в Швейцарии, который пройдет в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая 2020 года, информирует официальный сайт Международной Федерации хоккея (ИИХФ).

Состав групп выглядит следующим образом:

Группа А: Канада, Швеция, Чехия, Германия, Словакия, Дания, Белоруссия, Великобритания. Игры пройдут в Цюрихе.

Группа B: Швейцария, Финляндия, Россия, США, Латвия, Норвегия, Италия, Казахстан. Матчи пройдут в Лозанне.

ЧМ-2020 в Швейцарии станет 84-м по счету мировым первенством. Отметим, что группы составлены на основании обновленного рейтинга ИИХФ, который сформировался после ЧМ-2019. Сборная России под руководством Ильи Воробьева занял на турнире третье место.

The groups for the 2020 #IIHFWorlds have been determined! New World Champion Finland and bronze medallist Russia will join host Switzerland in Zurich. World Ranking leader Canada and dethroned World Champion Sweden will play in Lausanne.



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Рейтинг сборных ИИХФ: Канада – первая, Россия – второе место. Финны на третьей строчке