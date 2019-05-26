Чемпионат мира

22:00 26 мая | Хоккей — Чемпионат мира

Сборная России по хоккею поблагодарила болельщиков за поддержку

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Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира-2019. В матче за третье место национальная команда по буллитам обыграла Чехию (3:2 Б). В своем официальном Твиттере сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку.

Спасибо за поддержку! Спасибо тем, кто болел с трибун, кто смотрел матч на экране, срывал связки, нервничал, переживал и кричал "ГООООЛ!!!" — или просто улыбался, читая в Интернете об очередной победе нашей сборной. Спасибо, страна! - говорится в сообщении.

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