Сборная России по футболу поздравила хоккеистов с завоеванием бронзы ЧМ-2019

Сборная России по футболу в своем официальном Твиттере поздравила хоккеистов национальной команды с завоеванием бронзы чемпионата мира-2019. Россияне сегодня обыграли Чехию в матче за третье место (3:2 Б).

- Поздравляем хоккейную сборную России с "бронзой" Чемпионата мира! Болели за вас изо всех сил, - сообщается в аккаунте футбольной сборной России.

Поздравляем хоккейную сборную России с "бронзой" Чемпионата мира! 🥉

Болели за вас изо всех сил 🏒 pic.twitter.com/uFESHsDpcZ — Сборная России (@TeamRussia) 26 мая 2019 г.

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