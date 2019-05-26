Сборная России по буллитам победила Чехию в матче за 3-е место ЧМ-2019

Сборная России в матче за 3-е место на чемпионате мира-2019 по буллитам победила Чехию (3:2 Б). Решающий бросок на счету Ильи Ковальчука.

В составе россиян отличились Михаил Григоренко и Артем Анисимов, у чехов шайбы на счету Михала Ржепика и Доминика Кубалика.

Голкипер россиян Андрей Василевский отразил 48 бросков.

Чемпионат мира-2019

Матч за 3-е место

Россия – Чехия – 3:2 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Григоренко - 4 (Сергачев), 13:00 - 1:0. Ржепик - 4 (Скленичка, Рутта), 13:41 - 1:1. Кубалик - 6 (Коварж, Гулаш), 18:34 - 1:2. Анисимов - 4 (Гусев), 20:39 - 2:2.

Победный буллит: Ковальчук.

Вратари: Василевский - Грубец.

Штраф: 2 - 4.

Броски: 30 (9+14+5+2) - 50 (11+15+18+6).

Судьи: Гуен, Каукокари.

26 мая. Братислава. "Словнафт-Арена".

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