Сборная России объявила состав на матч с Чехией за бронзу ЧМ-2019

Сборная России объявила состав на матч с Чехией за бронзу чемпионата мира-2019. Место в воротах займет Андрей Василевский.

Вратари: Василевский, Георгиев;

1-е звено: Григоренко, Малкин, Дадонов, Сергачев, Зуб;

2-е звено: Овечкин, Кузнецов, Капризов, Орлов, Зайцев;

3-е звено: Гусев, Анисимов, Кучеров, Хафизуллин, Гавриков;

4-е звено: Ковальчук, Андронов, Плотников, Задоров, Барабанов.

Россия – Чехия: онлайн трансляция матча – в 16.45 (видео)

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