Сборная Финляндии стала трехкратным чемпионом мира

Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира-2019 (3:1) и стала трехкратным чемпионом мира.

Дублем отметился нападающий Марко Анттила, еще одна шайба на счету Харри Песонен, у канадцев отличился защитник Ши Теодор.

Отметим, что последний раз Финляндия становилась чемпионом в 2011 году также в Словакии.

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