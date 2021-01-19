Сборная Белоруссии выступит на ЧМ-2021

Глава Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков заверил, что сборная примет участие в чемпионате мира-2021.

«Мы очень уважаем труд спортсменов, умеем его ценить. Поэтому, наверное, не имеем морального права действовать так, как наши оппоненты, забирая у спортсменов мечту, а у болельщиков — любимую команду. Тем более у нас сейчас молодая сборная. Возможно, кто-то в первый раз поедет на чемпионат мира», — цитирует Баскова официальный сайт ФХБ.

В понедельника, 18 января, ИИХФ приняла решение перенести турнир из Минска в связи со сложной общественно-политической ситуацией в стране.

Чемпионат мира должен пройти с 21 мая по 6 июня. Одним из хозяев турнира точно будет Латвия, остальные варианты рассматриваются Международной федерацией хоккея.