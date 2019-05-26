Российский арбитр будет работать на финале ЧМ-2019

Российский арбитр Глеб Лазарев будет работать на матче финала чемпионата мира-2019 Канада – Финляндия, информирует пресс-служба КХЛ. Встреча пройдет сегодня, 26 мая, начало – в 21.15 (мск).
Российский лайнсмен Глеб Лазарев будет одним из арбитров финального матча ЧМ-2019— KHL Media Team (@khlmediateam) 26 мая 2019 г.
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