Россия - Чехия: команды обменялись голами за минуту

Сборная России открыла счет в матче за бронзу чемпионата мира-2019 против Чехии. Голом отметился Михаил Григоренко. Ему ассистировал Михаил Сергачев.

Через минуту команда Чехии сравняла счет. Заброшенная шайба на счету Михала Ржепика. Результативными передачами отметились Давид Скленичка и Ян Рутта.

Чемпионат мира по хоккею-2019: новости, обзоры, статистика //турнирные таблицы групп и команды ЧМ-2019 // календарь и результаты игр, расписание трансляций // сборная России: состав и статистика //прямые видеотрансляции матчей сборной России