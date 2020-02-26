Чемпионат мира
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Группа B
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Ромасько и Гофман будут работать на матчах чемпионат мира-2020
10:03
ИИХФ объявила имена судей, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира-2020. В список главных арбитров вошли двое россиян: Евгений Ромасько и Роман Гофман, сообщает официальный сайт турнира.
В качестве лайнсменов приглашены Никита Шалагин и Дмитрий Шишло.
Чемпионат мира 2020 года пройдет с 8 по 24 мая в Швейцарии.
На матчах первого дивизиона будут работать Денис Наумов и Евгений Юдин.
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