Ромасько и Гофман будут работать на матчах чемпионат мира-2020

ИИХФ объявила имена судей, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира-2020. В список главных арбитров вошли двое россиян: Евгений Ромасько и Роман Гофман, сообщает официальный сайт турнира.

В качестве лайнсменов приглашены Никита Шалагин и Дмитрий Шишло.

Чемпионат мира 2020 года пройдет с 8 по 24 мая в Швейцарии.

На матчах первого дивизиона будут работать Денис Наумов и Евгений Юдин.