Роман Ротенберг: "Бронза - задел на будущее"

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг подвел итоги выступления на чемпионате мира-2019.

– Мы проделали огромную работу, – заявил Ротенберг. – Все переживали, и по ходу турнира команда стала единым целым. Отдали все, что могли. Девять побед из десяти, одной не хватает. Есть, от чего отталкиваться. В этом сезоне у нас бронза U-20, серебро U-18, сейчас – бронза. В целом изо всех хоккейных стран мы идем одним из лидеров. Для нас это задел на будущее. (Алена Гребенькова)

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