Рейтинг сборных ИИХФ: Канада – первая, Россия – второе место. Финны на третьей строчке

Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала рейтинг сборных после чемпионата мира-2019 в Словакии, информирует официальный сайт организации. Сборная России с 3640 очками располагается на второй строчке, а возглавляет список Канада (3705).

Сборная Финляндии (3615 очков), которая выиграла ЧМ-2019, обыграв канадцев в финале (3:1), занимает третье место. Мировое первенство прошло с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице.

На основании данного рейтинга сегодня, 28 мая, будет объявлен состав групп на ЧМ-2020.

Рейтинг ИИХФ выглядит следующим образом:

1. Сборная Канады – 3705 очков.

2. Сборная России – 3640 очков.

3. Сборная Финляндии – 3615 очков.

4. Сборная Швеции – 3615 очков.

5. Сборная Чехии – 3465 очков.

6. Сборная США – 3430 очков.

7. Сборная Германии – 3344 очков.

8. Сборная Швейцарии – 3325 очков.

9. Сборная Словакии – 3040 очков.

10. Сборная Латвии – 3025.

Чемпионат мира по хоккею – 2019: новости, обзоры, команды, статистика // Сборная России по хоккею: расписание и результаты матчей, состав и статистика