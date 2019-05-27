Рене Фазель: "На ЧМ-2019 я видел лучшую сборную России за все время"

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель в интервью ТАСС подвел итоги чемпионата мира в Словакии. По его словам, Россия​ имела исключительный подбор игроков.

– Были ли вы удивлены результатом полуфинала между сборными России и Финляндии?

​– Я увидел очень хорошую сборную Финляндии. Она очень организованная, показала плотную игру. Российской команде было тяжело найти путь, чтобы преодолеть эту систему. На этом чемпионате была очень хорошая сборная России, с такими исключительными игроками. Я видел на нынешнем турнире лучшую сборную России за все время, даже без [Артемия] Панарина, с великолепными вратарями. Но даже с таким составом сборная России не смогла найти путь к воротам финнов.

– Для сборной России такой результат справедлив?

– Это спорт, лучшая команда выигрывает. Во время игры я сказал: "Кто первым забросит в третьем периоде, тот и выиграет". К сожалению для россиян, первыми забросили финны.