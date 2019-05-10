Рене Фазель: "Чемпионат мира сравнится по непредсказуемости с футбольной Лигой чемпионов"

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель считает, что стартующий чемпионат мира станет запоминающимся. Он ждет неожиданных результатов, как в 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.

- Мы в ИИХФ в последние дни, если честно, обсуждаем только футбол, в частности происходящее в Лиге чемпионов. Вылет сильнейшей "Барселоны", спасение "Тоттенхэма" на последней секунде - это спортивное чудо, - цитирует ТАСС Фазеля. - Думаю, на нашем чемпионате мира случится что-то подобное, а победу одержит команда с характером и волей. Думаю, всем любителям хоккея турнир запомнится.