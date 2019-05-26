Расписание и результаты матчей сборной России на чемпионате мира по хоккею-2019

Матчи турнира принимают Братислава и Кошице.

Сборная России выиграла группу B, в которой ее соперниками были команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии. Матчи прошли в Братиславе на арене "Зимний стадион Ондрея Непелы".

В четвертьфинале ЧМ-2019 россияне взяли верх над сборной США, в полуфинале уступили Финляндии и в матче за 3-е место победили чехов по буллитам. Эти игры также принимает Братислава.

Расписание и результаты матчей сборной России на ЧМ-2019 (время – московское)

Предварительный раунд

10 мая, пятница. 17.15. Россия – Норвегия – 5:2

12 мая, воскресенье. 13.15. Россия – Австрия – 5:0

13 мая, понедельник. 17.15. Россия – Чехия – 3:0

15 мая, среда. 21.15. Россия – Италия – 10:0

18 мая, суббота. 13.15. Латвия – Россия – 1:3

19 мая, воскресенье. 21.15. Швейцария – Россия – 0:3

21 мая, вторник. 21.15. Швеция – Россия – 4:7

1/4 финала

23 мая, четверг. 17.15. Россия – США – 4:3

1/2 финала

25 мая, суббота. 16.15. Россия – Финляндия – 0:1

Матч за 3-е место

26 мая, воскресенье. 16.45. Россия – Чехия – 3:2 Б

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