Чемпионат мира

23:30 26 мая | Хоккей — Чемпионат мира

Чемпионат мира по хоккею-2019: Финляндия - чемпион, Россия - третья

Чемпионат мира-2019: сетка плей-офф. Фото "СЭ" За бронзу ЧМ-2019 играют сборные России и Чехии. Фото AFP
Чемпионат мира-2019: сетка плей-офф. Фото "СЭ"
29
Обсудить
В воскресенье, 26 мая, на чемпионате мира по хоккею-2019 – медальные матчи.

В Братиславе на арене "Зимний стадион Ондрея Непелы" за бронзу играют сборные России и Чехии, а в главном матче турнира – Канады и Финляндии.

Чемпионат мира по хоккею-2019. 26 мая, воскресенье (время – московское)

За 3-е место

16.45 РоссияЧехия3:2 Б

Финал

21.15 КанадаФинляндия1:3

Чемпионат мира по хоккею 2019: новости, обзоры, команды и статистика
Расписание матчей, турнирная таблица и сетка плей-офф чемпионата мира 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр
Расписание и результаты матчей, состав и статистика сборной России по хоккею: где смотреть видеотрансляции игр ЧМ-2019

Опрос

Кто виноват в поражении сборной России от финнов?
Обсудить
голосовать
29
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ