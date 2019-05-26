Павел Колобков прокомментировал выступление сборной на чемпионате мира

Министр спорта Павел Колобков подвел итоги выступления сборной России по хоккею на чемпионате мира.

Наша сборная завоевала бронзу, обыграв в матче за третье место команду Чехии в серии буллитов (3:2 Б).

– Наша команда проявила силу воли, характер и выдержку в борьбе за "бронзу". Сборная России была готова поспорить за золотые награды Чемпионата мира, выиграв все матчи группового этапа и четвертьфинал.

Матч за третье место по накалу борьбы был равноценен финалу. Я поздравляю нашу сборную с бронзовыми медалями, и в ближайшее время планирую встретиться с командой. (Игорь Еронко)​