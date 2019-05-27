Нюландер - лучший бомбардир ЧМ-2019, Кучеров - второй

Лучшим бомбардиром чемпионата мира по хоккею-2019 стал шведский форвард Вильям Нюландер. Он набрал 18 (5+13) очков.

На второй позиции нападающий сборной России Никита Кучеров. В его активе 16 (10+6) очков. 3-4 места с одинаковыми показателями поделили чех Якуб Ворачек и россиянин Никита Гусев - 16 очков (4+12).

В финале чемпионата мира сборная Канады проиграла команде Финляндии (1:3). В матче за третье место сборная России выиграла у команды Чехии (3:2 Б).

Чемпионат мира по хоккею 2019: новости, обзоры, команды и статистика