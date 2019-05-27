"Некрасиво, когда хоккеистам говорят, что они никто". Третьяк вступился за сборную России

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал об итогах чемпионата мира для сборной России. Россияне заняли третье место на турнире в Словакии.

– У болельщиков от любви до ненависти один шаг, – сказал Третьяк. – Сегодня любят, завтра нет. Так нельзя. Во всем мире относятся к своим спортсменам с уважением. Можно покритиковать, но не зло. Люди могли бы вообще не приезжать, отдыхать в Майами. Кучеров, Овечкин – такой сезон сложный был. Я знаю, видел, как они в НХЛ работают. Потом, когда им говорят, что они никто, зачем приехали, это некрасиво. Мы уважаем болельщиков. Команды проигрывают во всем мире, а им аплодируют. В них верят. Это спорт. Мы не против критики – но она должна быть нормальной.

– Кто не прилетел в Москву из сборной?

– Ковальчук, Кузнецов и Орлов. Остальные все здесь.

– Про Воробьева уже решили, что он останется в сборной?

– У него же контракт действующий. (Евгений Белоусов)

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