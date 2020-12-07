Нападающий минского «Динамо» Принс рассчитывает сыграть за Белоруссию на ЧМ-2021

Нападающий минского «Динамо» Шэйн Принс рассказал, что уже стал гражданином Белоруссии.

— Недавно я получил паспорт. Надеюсь сыграть за команду Белоруссии на чемпионате мира-2021. Это хорошая возможность выступить на международном уровне. Постараемся завоевать путевку на Олимпиаду — было бы замечательно принять в ней участие.

Мне нравится жить в Минске, и это лишь усиливает желание играть за сборную, — приводит слова форварда «Прессбол». — Если бы чувствовал себя здесь некомфортно, такой мотивации точно не было бы. Конечно, я не ощущаю себя стопроцентным белорусом — хотя бы потому, что не знаю языка. Точнее, кое-что понимаю, но до свободного владения очень далеко. Но пытаюсь изучать его, используя приложение в интернете. А следующим летом хочу позаниматься с репетитором. Кстати, если выступлю на мировом первенстве, то и правда задержусь в Минске почти на все межсезонье. В Америку слетаю лишь на пару недель...