Михаил Сергачев: "Финский хоккей? Не хочу, чтобы Россия играла слишком примитивно"

Защитник сборной России Михаил Сергачев подвел итоги чемпионата мира. Россияне заняли третье место на турнире в Словакии.

– Чего все-таки не хватило в матче с финнами?

– Стабильной игры все 60 минут. Дали им создавать моменты, не проходили оборону. Надо было проще сыграть.

– Для вас чемпионат мира дебютным, каким останется в памяти?

– Веселым от команды, атмосферы в ней. Все было на высшем уровне, начиная от организации и заканчивая общением с ребятами. Все было шикарно. Лучший турнир, на котором я играл за сборные.

– Победа финнов в финале шокировала?

– Мы знали, что если они будут играть, как против нас, то у них есть шансы. Они играют по заданию, выполняют, что говорит тренер.

– Илья Воробьев сказал, что не хотел бы, чтобы Россия играла в финский хоккей.

– Согласен. Не хочу, чтобы сборная России так играла. Это слишком примитивно. (Евгений Белоусов)

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