Чемпионат мира

22:30 26 мая | Хоккей — Чемпионат мира

Малкин поблагодарил всех за поддержку

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Нападающий сборной России Евгений Малкин в своем Инстаграме поблагодарил всех за поддержку во время чемпионата мира-2019. Национальная команда на этом турнире завоевала бронзу, обыграв Чехию в матче за третье место (3:2 Б).

Спасибо всем, - написал Малкин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спасибо всем 🇷🇺

Публикация от Evgeni Malkin (@e.malkin71geno)

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