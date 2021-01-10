Лукашенко заявил, что не видит причин для переноса ЧМ-2021 из Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит причин для переноса ЧМ-2021 по хоккею из Минска.

«Оснований для того, чтобы чемпионат мира не прошел, на миллиметр даже нет. Это будет позор полный. Мы готовы хоть завтра чемпионат мира проводить», — сказал в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия-1» Лукашенко.

ЧМ-2021 должен пройти в Минске (Белоруссия) и Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. Ранее швейцарское издание Watson сообщило, что ИИХФ приняло решение о переносе матчей турнира из Минска и в настоящее время активно ищет замену столице Белоруссии. Есть вариант, что чемпионат мира пройдет только в Риге. Также возможно, что матчи вместе со столицей Латвии примут Прага или Братислава.