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Чемпионат мира

Лукашенко пообещал провести один из лучших чемпионатов мира

4 января 2020, 12:22
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о подготовке к чемпионату мира 2021 года, который будет проведен совместно с Латвией.

— Я очень благодарен Международной федерации и лично президенту за то, что вы поддержали этот чемпионат мира в Белоруссии и Латвии, — цитирует Лукашенко БЕЛТА. — Вы можете не сомневаться: мы вместе с нашими соседями на достойном уровне проведем этот чемпионат. Это будет один из лучших чемпионатов мира. Я вам это твердо обещаю.

Мы для хоккея делаем немало, но то, что происходит в белорусском хоккее, удовлетворения (вы прекрасно понимаете) вызывать не может. Но мы дело поправим.

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