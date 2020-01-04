Чемпионат мира
|
Группа A
|и
|в
|п
|+/-
|очки
|1.
|Белоруссия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2.
|Великобритания
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3.
|Германия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4.
|Дания
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.
|Канада
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6.
|Словакия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7.
|Чехия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8.
|Швеция
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
Группа B
|и
|в
|п
|+/-
|очки
|1.
|Италия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2.
|Казахстан
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3.
|Латвия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4.
|Норвегия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.
|Россия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6.
|США
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7.
|Финляндия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8.
|Швейцария
|0
|0
|0
|0-0
|0
Лукашенко пообещал провести один из лучших чемпионатов мира
4 января 2020, 12:22
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о подготовке к чемпионату мира 2021 года, который будет проведен совместно с Латвией.
— Я очень благодарен Международной федерации и лично президенту за то, что вы поддержали этот чемпионат мира в Белоруссии и Латвии, — цитирует Лукашенко БЕЛТА. — Вы можете не сомневаться: мы вместе с нашими соседями на достойном уровне проведем этот чемпионат. Это будет один из лучших чемпионатов мира. Я вам это твердо обещаю.
Мы для хоккея делаем немало, но то, что происходит в белорусском хоккее, удовлетворения (вы прекрасно понимаете) вызывать не может. Но мы дело поправим.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...