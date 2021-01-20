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Литва подала заявку на проведение матчей ЧМ-2021 по хоккею вместе с Латвией

20 января 2021, 19:23
Логотип ЧМ-2021 по хоккею.
Логотип ЧМ-2021 по хоккею.

Литва направила официальные письма о намерении принять матчи чемпионата мира по хоккею-2021. Документы направлены Латвии и Международной федерации хоккея (ИИХФ). Изначально турнир должен был пройти в Латвии и Белоруссии, однако ИИХФ лишила белорусскую сторону права проведения игр из-за ситуации в стране.

— Латвия смотрит на наше предложение весьма позитивно, определенные подвижки есть и в международной федерации, — цитирует ТАСС министра образования, науки и спорта Литвы Юргиту Шюгждинене. — Сегодня мы направили по обоим этим адресам официальные письма.

По ее словам, в письме говорится, что Литва готова принять матчи ЧМ-2021, если такая возможность предоставится.

Чемпионат мира должен пройти с 21 мая по 6 июня.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10507787

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