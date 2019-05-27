Каапо Какко: "Наверное, сейчас празднует вся Финляндия"

Форвард сборной Финляндии Каапо Какко - о победе на чемпионате мира. В финале его команда обыграла сборную Канады (3:1).

- Мы знали, что можем обыграть любую команду за счет коллективной игры. Мы осознавали, что у соперников много игроков из НХЛ, но верили в себя. Этот турнир был очень важен для меня, это шаг в новую жизнь, - цитирует Какко ТАСС. - Наш вратарь (Кевин Ланкинен) сыграл великолепно во многих моментах, Марко Анттила - великий капитан. Я помню предыдущую победу сборной Финляндии в Братиславе, был маленький, смотрел по телевизору. Братислава - счастливое место для нас, сейчас вся Финляндия, наверное, празднует.

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