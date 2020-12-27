Источник: Белоруссия не примет чемпионат мира по хоккею в 2021 году

По данным швейцарского издания Watson, Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение о переносе из Белоруссии чемпионата мира-2021 года. Планировалось, что матчи турнира примут Минск (Белоруссия) и Рига (Латвия).

Источник указывает, что уже начался поиск вариантов альтернативного места проведения чемпионата. Рассматривается вариант, при котором весь турнир пройдет в Латвии, но в Риге есть только одна арена вместимостью не менее 10 тысяч зрителей.

Глава ИИХФ Рене Фазель отметил, что в случае возможности допуска зрителей на матчи в ограниченном количестве, большая арена станет важным фактором, чтобы разместить болельщиков на трибуне с соблюдением мер безопасности. В сообщении отмечается что Фазель прилетит в Минск и лично сообщит президенту страны Александру Лукашенко о необходимости перенести чемпионат мира из Белоруссии.

Из-за санкций в отношении российского спорта не рассматривается упоминавшийся ранее вариант с проведением матчей в Санкт-Петербурге. Другие варианты — Прага (Чехия) и Братислава (Словакия), о чем упомянул президент федерации. Фазель также отметил, что ИИХФ не может себе позволить отмену второго чемпионата мира подряд. В 2020 году ЧМ в Швейцарии был отменен из-за коронавируса.

Руководитель ИИХФ также исключает проведение турнира в Скандинавии. В 2022 году турнир примет Финляндия, в 2025 — Швеция. Чемпионат мира-2021 должен пройти 21 мая — 6 июня.