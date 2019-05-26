Илья Воробьев: "Бронза лучше, чем ничего"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги матча за бронзу чемпионата мира с Чехией (3:2 Б).

- Игра шла как на волнах, - сказал Воробьев. - Василевский сыграл здорово. Все могло повернуться в любую сторону. Бронза - лучше, чем ничего. Мы поговорили с ребятами. Хорошо, что парни понимали, что на кону. Конечно, нам было непросто. Но и чехам тоже. (Игорь Еронко)

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