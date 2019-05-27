ИИХФ заработала от 25 до 27 миллионов долларов на ЧМ-2019

Международная федерация хоккея (ИИХФ) по итогам чемпионата мира, который прошел в Словакии, заработала от 25 до 27 миллионов долларов. Об этом сообщил президент ИИХФ Рене Фазель.

Мировое первенство прошло с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Победителем стала сборная Финляндии, выигравшая в финале у команды Канады (3:1). Российские хоккеисты завоевали бронзовые медали.

- Мы заработали примерно столько же по сравнению с другими чемпионатами мира, - цитирует ТАСС Фазеля. - Речь в том числе идет о доходах от маркетинга, телевидения. Это между 25 и 27 млн долларов. Мы не прибыльная федерация, деньги у нас идут на организацию различных турниров.