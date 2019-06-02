Герман Титов: "России необходимо переходить на канадский размер площадки"

Чемпион мира-93, серебряный призер Олимпиады в Нагано, экс-форвард сборной России и нескольких клубов НХЛ, экс-главный тренер "Кузни", "Спартака" и "Трактора" Герман Титов высказал "СЭ" свое мнение о нынешнем положении дел в российском хоккее. Он также выразил мнение, что России необходимо переходить на маленькие площадки.

– В поражении сборной в полуфинале нет никакой трагедии, – уверен Титов. – Да, выступили не так хорошо, как могли бы. Все мы ждали золотых медалей – не получилось. Тем не менее, наша сборная вновь в призерах. Практически на всех турнирах с медалями, это касается не только взрослого чемпионата мира, но и молодежной сборной, и юниорской. В этом году две бронзы и серебро – лучший результат для всех сборных.

– Многие специалисты говорят о том, что у нас подрастает очень перспективная молодежь. Вы с этим согласны?

– Да, у меня такое же мнение. Даже взять последний чемпионат мира. В составе нашей команды было несколько молодых ребят, и было видно, как они прибавили. Те же шведы не попали в призеры последнего чемпионата мира, тем не менее, нельзя сказать о том, что у них спад в развитии хоккея. В спорте очень важным аспектом является везение, госпожа удача. Шведам не повезло, нам тоже в играх с той же Финляндией.

– Финны, продемонстрировав, в большей степени, закрытый хоккей, стали чемпионами мира. Есть смысл с ним брать пример в работе?

– У финнов есть своя система, они строго действуют от обороны. Мне, как бывшему нападающему, больше близок атакующий хоккей. За ним будущее. В НХЛ тоже большинство команд демонстрирует атакующий хоккей.

– ИИХФ переходит на маленькие площадки. Как вы считаете, есть смысл и нам переходить на такой формат?

– "Маленькие площадки" делают хоккей более быстрым и более зрелищным, на них легче проходить среднюю зону, особенно если команда играет от обороны. И России нужно переходить на канадский вариант. (Евгений Белоусов)

Чемпион мира-93, серебряный призер Олимпиады в Нагано, экс-форвард сборной России и нескольких клубов НХЛ, экс-главный тренер "Кузни", "Спартака" и "Трактора" Герман Титов высказал "СЭ" свое мнение о нынешнем положении дел в российском хоккее, а также выразил мнение, что России необходимо переходить на маленькие площадки.

– В поражении сборной в полуфинале нет никакой трагедии, – уверен Титов. – Да, выступили не так хорошо, как могли бы. Все мы ждали золотых медалей – не получилось. Тем не менее, наша сборная вновь в призерах. Практически на всех турнирах с медалями, это касается не только взрослого чемпионата мира, но и молодежной сборной, и юниорской. В этом году 2 бронзы и серебро – лучший результат для всех сборных.

– Многие специалисты говорят о том, что у нас подрастает очень перспективная молодежь. Вы с этим согласны?

– Да, у меня такое же мнение. Даже взять последний чемпионат мира. В составе нашей команды было несколько молодых ребят, и было видно, как они прибавили. Те же шведы не попали в призеры последнего чемпионата мира, тем не менее, нельзя сказать о том, что у них спад в развитии хоккея. В спорте очень важным аспектом является везение, госпожа удача. Шведам не повезло, нам тоже в играх с той же Финляндией.

– Финны, продемонстрировав, в большей степени, закрытый хоккей, стали чемпионами мира. Есть смысл с ним брать пример в работе?

– У финнов есть своя система, они строго действуют от обороны. Мне, как бывшему нападающему, больше близок атакующий хоккей. За ним будущее. В НХЛ тоже большинство команд демонстрирует атакующий хоккей.

– ИИХФ переходит на маленькие площадки. Как вы считаете, есть смысл и нам переходить на такой формат?

– "Маленькие площадки" делают хоккей более быстрым и более зрелищным, на них легче проходить среднюю зону, особенно если команда играет от обороны. И России нужно переходить на канадский вариант. (Евгений Белоусов)