Форвард сборной Финляндии: "Еще на Евротуре мы поняли, что способны на очень многое"

Форвард сборной Финляндии Сакари Маннинен - о победе на чемпионате мира. В финале его команда обыграла сборную Канады (3:1).

- Удивительное чувство — быть чемпионом мира. До сих пор не осознал. Совершенно невероятное. Никогда ничего подобного не испытывал. Наверное, такие эмоции можно испытать, только если ты выиграл чемпионат мира, - сказал Маннинен. - Еще на Евротуре мы поняли, что способны на очень многое. Вплоть до того, чтобы достичь финала. Мечта такая была, но, конечно, мы не держали ее в голове. Если работать на износ, если заботиться друг о друге — все может получиться. Мы так и делали. И добились такого результата. Командная игра, командная работа — это было самым важным. Я удивлялся, как мы относимся друг к другу, что делаем. Какие-то мелочи сыграли в нашу пользу против команд, переполненных энхаэловцами. Я даже не могу сказать, что конкретно. Объем движения, силовое воздействие, коллективизм — все это было за нас. (Игорь Еронко)

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