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Форсберг считает, что в Минске не стоит проводить матчи чемпионата мира-2021

21 ноября 2020, 16:52
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Знаменитый шведский форвард Петер Форсберг высказался по поводу проведения чемпионата мира-2021 в Минске.

«Судя по той ситуации, которая складывается, ехать в Беларусь и играть там чемпионат мира будет неуместно», — сказал Форсберг Sportbladet.

Ранее СМИ сообщили, что Международная федерация хоккея планирует перевести матчи мирового первенства из Белоруссии в Россию. Также появилась информация, что глава ИИХФ Рене Фазель отправился в Москву на переговоры с ФХР.

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