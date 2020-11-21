Форсберг считает, что в Минске не стоит проводить матчи чемпионата мира-2021

Знаменитый шведский форвард Петер Форсберг высказался по поводу проведения чемпионата мира-2021 в Минске.

«Судя по той ситуации, которая складывается, ехать в Беларусь и играть там чемпионат мира будет неуместно», — сказал Форсберг Sportbladet.

Ранее СМИ сообщили, что Международная федерация хоккея планирует перевести матчи мирового первенства из Белоруссии в Россию. Также появилась информация, что глава ИИХФ Рене Фазель отправился в Москву на переговоры с ФХР.