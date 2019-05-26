ФХР, КХЛ, СКА и ЦСКА. Призер ЧМ Ананьина назвала виновных в провале сборной России

Бронзовый призер чемпионата мира по хоккею в составе женской сборной России Екатерина Ананьина назвала причины поражения мужской сборной на ЧМ в полуфинальном матче с Финляндией (0:1). По ее словам, всего их три.

– Я нашла причину поражения сборной России! Вернее аж целых три причины! 1. ФХР. 2. КХЛ. 3. СКА и ЦСКА. Вот этот Змей Горыныч с 3 головами и 1 хвостом, который во всем виноват!". – написала Ананьина в Инстаграме. – 1. ФХР – потому что в угоду интересов сборной нагибает Лигу. 2. КХЛ – потому что в угоду клубам-олигархам нагибает остальные Клубы. 3. СКА и ЦСКА – потому что в угоду собственному аппетиту высасывает из регионов всех самородков, тем самым создавая хоккейный вакуум в целых регионах. А вы на Воробьева баллоны катите.

P.S. Ведь легче постоянно давить прыщи на лице, чем записаться на прием к врачу, а то и вовсе пройти полное медицинское обследование на предмет внутренних заболеваний организма, правда?...