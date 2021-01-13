Фазель сделал заявление о месте проведения ЧМ-2021
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что IIHF не рассматривает других вариантов, кроме Минска и Риги, на проведение чемпионата мира-2021.
«Основным вариантом остается проведение чемпионата мира в Минске и Риге в 2021 году в условиях, определенных IIHF. В настоящее время другие варианты не рассматриваются», — цитирует Фазеля пресс-служба организации.
Вчера Фазель побывал в Минске, где встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который заверил функционера, что страна готова принять турнир.
Сам Фазель ранее неоднократно сообщал, что официально никакого решения еще нет. Оно будет принято после встречи с Лукашенко, где обсудят вопросы нестабильной общественно-политической ситуации в стране и борьбы с коронавирусом.
Чемпионат мира по хоккею-2021 запланировано провести в мае в Минске и Риге.
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