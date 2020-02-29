Чемпионат мира
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Группа A
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|Белоруссия
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|Великобритания
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|Германия
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|Дания
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|0-0
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|5.
|Канада
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|0
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|0-0
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|6.
|Словакия
|0
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|0-0
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|7.
|Чехия
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|8.
|Швеция
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Группа B
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|Италия
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|Казахстан
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|Латвия
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|Норвегия
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|Россия
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|США
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Фазель считает, что CAS может провести отдельное слушание с IIHF по ЧМ-2023
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сообщил, что не исключает возможности отдельного слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по поводу проведения в России чемпионата мира по хоккею в 2023 году.
— Я думаю, что у нас будет отдельное слушание в CAS, — приводит ТАСС слова Фазеля. — Нам нужно говорить о том, кто реально ответственен за это, кто виновен в этом и нужно наказывать конкретного человека, а не применять принцип коллективной ответственности. Мне не нравится такой принцип, наказывать целую страну и федерацию неправильно, и я надеюсь, что ответственные за это будут найдены.
В России в 2023 году запланировано проведение молодежного чемпионата мира по хоккею в Омске и Новосибирске, а также взрослого мирового первенства в Санкт-Петербурге.
9 декабря 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) лишило РУСАДА статуса соответствия. Основанием стали выводы следователей ВАДА, установивших факты манипуляций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверок российских спортсменов в период с 2012 по 2015 год. Совет учредителей РУСАДА не согласился с принятым решением, окончательную точку в разбирательстве поставит CAS. В случае, если Спортивный арбитражный суд примет сторону ВАДА, российские спортсмены на 4 года лишатся права выступать на Олимпиадах, Паралимпиадах и чемпионатах мира под национальным флагом, а Россия не сможет принимать крупные международные турниры.