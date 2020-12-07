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Фазель может в ближайшее время посетить Минск и встретиться с Лукашенко

19:43
Рене Фазель. Фото AFP
Рене Фазель. Фото AFP
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Минск в ближайшее время может посетить президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, сообщает «Прессбол». В центре внимания шефа будут проблемы, которые сопутствуют возможности проведения чемпионата мира-2021 в Минске.

Согласно актуальным планам ИИХФ, форум должен пройти в конце мая — начале июня 2021 года в Минске и Риге, выигравших это право по итогам голосования на ежегодном конгрессе ИИХФ в 2017 году. Однако события последних месяцев в Белоруссии спровоцировали волну протестов официальных и неофициальных, но влиятельных лиц разных государств, требующих перенести минскую часть чемпионата мира в другую страну.

Если визит Фазеля в Минск все-таки состоится, в программе пребывания будет значиться встреча с президентом страны Александром Лукашенко.

Дополнительная информация:

https://www.pressball.by/news/hockey/373676

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