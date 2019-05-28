Евгений Дадонов: "Старался достать из себя все что мог, как и вся сборная России"

Форвард сборной России Евгений Дадонов - о выступлении команды на чемпионате мира. Россияне заняли третье место, обыграв в матче за бронзу сборную Чехии (3:2 Б).

— Насколько удалось морально восстановиться после поражения от Финляндии?

— Не знаю, но нам было очень сложно в игре против Чехии. Поэтому не могу сказать, насколько мы оправились психологически от неудачи с финнами. На самом деле настроения на матч за третье место не было. Но это продолжалось до тех пор, пока судья не совершил первое вбрасывание. Со свистком рефери удалось включиться в игру. Было очень тяжело, но мы поговорили между собой, пообщались с тренерами и вышли биться с чехами за победу. Хотели выиграть этот матч, потому что знали: завоеванные бронзовые медали — это лучше, чем ничего.

— Как оцените свое личное выступление на чемпионате мира?

— Могу сказать, что я старался. Какие-то игры давались легче, какие-то — тяжелее. Я старался достать из себя все что мог. Как и вся команда, - цитируют Дадонова "Известия".



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