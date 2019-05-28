Чемпионский парад сборной Финляндии. Видео

Сборная Финляндии вернулась на родину после победы на чемпионате мира. В Хельсинки ее встретили тысячи болельщиков. Видео чемпионского парада было опубликовано в социальных сетях. Команда проехала на автобусе с главным трофеем турнира.

В финале финская команда обыграла сборную Канады (3:1). Сборная России заняла третье место, обыграв в матче за бронзу команду Чехии (3:2 Б).

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