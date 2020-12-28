Белоруссия не получала официальных уведомлений о переносе места проведения чемпионата мира

Белорусская сторона не получала официальных уведомлений от Международной федерации хоккея о переносе места проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

«Могу подтвердить, что решение о переносе матчей турнира из Минска в другой город, другую страну не принято. Белорусская сторона не получала официальных уведомлений на этот счет и продолжает подготовку к турниру в соответствии с ранее данными ИИХФ рекомендациями», — сказали РИА Новости в пресс-службе.

Ранее швейцарское издание Watson сообщило, что IIHF приняло решение о переносе матчей турнира из Минска и в настоящее время активно ищет замену столице Белоруссии. Есть вариант, что чемпионат мира пройдет только в Риге, также возможно, что матчи вместе со столицей Латвии примут Прага или Братислава. Чемпионат мира по хоккею должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.